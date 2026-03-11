ИИ прогнозирует риск серьезных заболеваний сердца по маммографическим снимкам

Согласно исследованию, опубликованному в European Heart Journal, с помощью анализа маммограмм с применением искусственного интеллекта можно прогнозировать риск серьезных и смертельных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые показали, что ИИ способен оценивать накопление кальциевых отложений в артериях молочной железы на основе обычных рентгеновских маммографий, которые уже применяются при стандартном скрининге рака груди. По мнению исследователей, этот подход может быть особенно полезен для большого числа женщин, у которых сердечно-сосудистые заболевания остаются недиагностированными и не лечатся.

В исследовании приняли участие 123 762 женщины, которые прошли маммографию, но у которых ранее не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые использовали искусственный интеллект для анализа кальциевых отложений в артериях молочной железы. Кальцификация артерий является признаком их затвердевания и повышенного риска таких состояний, как инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт и смерть. Уровень кальцификации был классифицирован как выраженный, умеренный, слабый или отсутствующий.

Затем исследователи сопоставили эти данные с фактическими случаями серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, инфаркт или смерть от сердечно-сосудистых причин. Результаты показали: у женщин с легкой кальцификацией риск серьезных заболеваний был примерно на 30% выше, чем у женщин без кальцификации; при умеренной кальцификации риск увеличивался более чем на 70%, а при выраженной – в два-три раза.

Ученые обнаружили, что чем больше кальция в артериях молочной железы на маммограмме, тем выше вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность. Этот эффект наблюдался даже у женщин младше 50 лет – группы, которую часто считают низкорискованной – и сохранялся после учета других факторов риска, таких как диабет и курение.