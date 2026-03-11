x
11 марта 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали иранских операторов БПЛА. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 11 марта 2026 г., 07:37 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 07:38
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовало видео ликвидации на западе Ирана группы иранских военнослужащих, входивших в подразделение управления беспилотными летательными аппаратами. Удары были нанесены в понедельник, 9 марта.

По данным ЦАХАЛа, иранские "дроноводы" находились на пусковой позиции и готовились запустить БПЛА в сторону территории Израиля.

После обнаружения цели израильский самолет нанес удар и ликвидировал нескольких военнослужащих из этой группы за несколько минут до запуска беспилотников.

