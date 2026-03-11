ДТП около Маале-Адумим, пострадавший умер в больнице
время публикации: 11 марта 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 07:51
Полиция сообщает, что в больнице умер мужчина, получивший тяжелые травмы в результате ДТП недалеко от Маале-Адумим.
В сообщении сказано, что мужчина управлял коляской с электрическим приводом, когда в него врезался автомобиль. Он получил крайне тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где утром 11 марта была констатирована его смерть.
Проводится расследование.