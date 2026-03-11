x
11 марта 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 17:48
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сирены на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетным обстрелом. Ложная тревога

Цева адом
время публикации: 11 марта 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 17:52
Сигналы тревоги на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетным обстрелом
Ayal Margolin/Flash90

В 17:43 система раннего предупреждения о ракетном обстреле была активирована в поселке Ифтах на севере Израиля.

Одновременно с этим была активирована система предупреждения в десятках населенных пунктов в связи с угрозой атаки беспилотника. Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния" и в Верхней Галилее.

Военные сообщили, что тревога была ложной.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook