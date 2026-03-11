Сирены на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетным обстрелом. Ложная тревога

В 17:43 система раннего предупреждения о ракетном обстреле была активирована в поселке Ифтах на севере Израиля.

Одновременно с этим была активирована система предупреждения в десятках населенных пунктов в связи с угрозой атаки беспилотника. Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния" и в Верхней Галилее.

Военные сообщили, что тревога была ложной.