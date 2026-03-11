Сирены на севере Израиля в связи с угрозой атаки БПЛА и ракетным обстрелом. Ложная тревога
время публикации: 11 марта 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 17:52
В 17:43 система раннего предупреждения о ракетном обстреле была активирована в поселке Ифтах на севере Израиля.
Одновременно с этим была активирована система предупреждения в десятках населенных пунктов в связи с угрозой атаки беспилотника. Сигнал тревоги прозвучал на "линии противостояния" и в Верхней Галилее.
Военные сообщили, что тревога была ложной.