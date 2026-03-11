x
11 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ рассматривает возможность создания базы в Сомалиленде для борьбы с хуситами

Израиль
Хуситы
Йемен
Сомалиленд
время публикации: 11 марта 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 16:56
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израиль рассматривает возможность создания своей военной базы в Сомалиленде, которая бы позволила атаковать хуситов и не потребовала бы перелета самолетов с дозаправкой. Об этом написал сайт Ynet.

Издание Bloomberg в июне прошлого года писало, что делегация сотрудников служб безопасности Израиля посетила Сомалиленд, где они осмотрели несколько локаций на побережье, чтобы выбрать место для базы.

По данным Bloomberg, одним из возможных мест для создания базы стала возвышенность примерно в 100 км от портового города Бербера, в котором находится военная база ОАЭ.

26 декабря 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Премьер-министр, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохаммед Абдуллахи подписали взаимную декларацию.

Израиль
