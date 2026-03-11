Разрушены здания, незаконно построенные в Иудее и Самарии

Минувшей ночью силы безопасности разрушили несколько строений, незаконно построенных израильтянами в Иудее и Самарии.

Согласно опубликованной информации, форпосты были эвакуированы в районе деревни Хирбет абу Фалах в Самарии, а также возле деревень Аль-Морайр в округе Биньямин и возле деревни Рашайде в восточной части Гуш-Эциона. Строения были возведены на территориях, относящихся к районам B, в которых административный контроль принадлежит Палестинской администрации.

Строительство было осуществлено без согласования с властями, и распоряжение о разрушении зданий было выдано командованием Центрального округа.