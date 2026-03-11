ЦАХАЛ рапортует о завершении очередной волны ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте
время публикации: 11 марта 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 09:32
В среду утром ЦАХАЛ завершил еще одну волну ударов по Дахии, южному пригороду Бейрута. Были атакованы штабы террористов и объекты, где хранились вооружения "Хизбаллы".
Днем ранее ЦАХАЛ нанес удар по штабу террористической организации "Хизбалла" в районе Тира в Ливане.
Перед ударами были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая предварительные предупреждения, применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.