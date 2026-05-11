11 мая 2026
Ближний Восток

Тегеран отверг американскую инициативу и "чрезмерные требования" Трампа

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 11 мая 2026 г., 01:59 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 05:32
Тегеран отверг американскую инициативу и "чрезмерные требования" Трампа
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские СМИ, связанные с режимом, заявили, что американская инициатива по прекращению войны была отвергнута Тегераном как фактическое требование капитуляции.

Телеканал Press TV сообщил, что предложение США означало бы "сдачу Ирана" перед "чрезмерными требованиями" Дональда Трампа.

Иранское государственное телевидение объявило, что Тегеран отклонил американские условия урегулирования конфликта и заявил о "полной готовности" защищать свои ядерные объекты.

По данным Tasnim, Иран в ответ на американские предложения требует от США военных репараций, признания полного суверенитета Тегерана над Ормузским проливом, прекращения санкций и освобождения замороженных иранских активов.

В иранском ответе также содержится требование прекратить морскую блокаду, дать гарантии отказа от новых атак и снять запрет на продажу иранской нефти.

Ливанский телеканал "Аль-Майядин", связанный с "Хизбаллой", передает, что Иран также настаивает на том, чтобы любое соглашение с Вашингтоном предусматривало немедленное прекращение войны с момента его объявления, включая ливанское направление.

Иран предлагает 30-дневное окно для переговоров и обсуждения деталей соглашения, а также взаимные шаги для проверки серьезности намерений обеих сторон.

Источники телеканала сообщили, что на нынешнем этапе переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут вестись в письменном формате.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что прочитал ответ "так называемых представителей" Ирана и считает его "совершенно неприемлемым".

The Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным издания, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стране, однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения вывезенный уран будет возвращен Ирану. WSJ также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий.

