11 мая 2026
последняя новость: 09:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
11 мая 2026
11 мая 2026
последняя новость: 09:53
Мир

Кир Страмер выступит с речью после разгрома лейбористов на местных выборах

Великобритания
Муниципальные выборы
время публикации: 11 мая 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 08:52
Кир Страмер выступит с речью после разгрома лейбористов на местных выборах
Jonathan Brady/Pool via AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен выступить 11 мая с речью, посвященной провальным для лейбористов местным выборам. Несмотря на ширящееся в партии недовольство, глава правительства не намерен подавать в отставку.

Как ожидается, он призовет партию сплотиться, чтобы ответить на стоящие перед ней вызовы. Стармер также призовет к сближению с Европейским Союзом, из состава которого Великобритания вышла несколько лет назад.

В ходе выборов в муниципальные советы Англии, а также парламенты Шотландии и Уэльса лейбористы лишились порядка 1500 мест, сохранив лишь 1000 из них. Впервые в истории они утратили контроль над парламентом Уэльса – здесь победили националисты из Plaid Cymru.

Выборы стали ударом по традиционной политической системе Великобритании в целом. Консерваторы лишились 500 мест, сохранив лишь 801.

Главным победителем на выборах стала правопопулистская Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Она завоевала почти 1500, возглавив 14 муниципальных советов.

