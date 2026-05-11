x
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 16:12
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

У 14 "финансистов террора" изъяли золото, миллионы шекелей наличными и объекты недвижимости

Полиция
Террористы
время публикации: 11 мая 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 16:09
У 14 "финансистов террора" изъяли золото, миллионы шекелей наличными и объекты недвижимости
Пресс-служба полиции Израиля

Подразделение по борьбе с экономической преступностью в составе ЛАХАВ-433 вместе с бойцами пограничной полиции МАГАВ и при участии сотрудников отдела конфискаций при канцелярии государственного апотропуса провели масштабную операцию на севере Израиля, в ходе которой были задержаны 14 подозреваемых.

Их подозревают в отмывании денег и финансировании террора на сотни миллионов шекелей. Речь идет о расследовании против нескольких обменных пунктов и финансовых организаций, часть которых работала без лицензии.

Подозреваемым вменяются отмывание денег, управление финансовыми сервисами без лицензии, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и финансирование террора. По версии следствия, часть операций осуществлялась в интересах иорданского обменного пункта.

После перевода расследования в открытую фазу подозреваемые были задержаны, в их домах и офисах провели обыски. Во время обысков были изъяты: золото и ювелирные изделия на сумму около 8 миллионов шекелей; наличные деньги в различных валютах на сумму около 2 миллионов шекелей; семь объектов недвижимости. Кроме того, заморожены около 22 миллионов шекелей на банковских счетах подозреваемых.

Расследование по этому делу продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 мая 2026

Борьба с отмыванием капитала и финансированием террора: вырос провоз наличных через границу Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2026

ЦАХАЛ нанес удары в Бейруте по двум пунктам обмена валюты, финансировавшим "Хизбаллу"