"Разоружение понарошку": Давид Шарп о тупике в Газе и сценариях ЦАХАЛа

После месяцев, когда внимание Израиля было приковано к Ирану и Ливану, сектор Газы вновь выходит на первый план. Военный аналитик Давид Шарп считает: ХАМАС использовал перемирие для восстановления сил, а переговоры о "частичном разоружении" лишь маскируют попытку сохранить контроль над сектором.

По словам Шарпа, террористическая организация готова отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения, но не от главного ресурса власти – десятков тысяч единиц стрелкового оружия и собственной военной структуры. Именно это, как утверждает аналитик, делает любые нынешние компромиссы практически бессмысленными для Израиля.

В видеокомментарии Давида Шарпа подробно разбираются переговоры вокруг плана Трампа, позиция Израиля, изменения в тактике ЦАХАЛа и возможные сценарии новой операции в Газе – от усиления авиаударов до полного захвата сектора.

Отдельное внимание уделяется падению популярности ХАМАСа внутри Газы, ежедневным ликвидациям боевиков, борьбе с туннелями и вопросу: готов ли Израиль к решающему этапу войны.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

