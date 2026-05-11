11 мая 2026
последняя новость: 17:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

"Разоружение понарошку": Давид Шарп о тупике в Газе и сценариях ЦАХАЛа

время публикации: 11 мая 2026 г., 16:42 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 16:42
Давид Шарп
После месяцев, когда внимание Израиля было приковано к Ирану и Ливану, сектор Газы вновь выходит на первый план. Военный аналитик Давид Шарп считает: ХАМАС использовал перемирие для восстановления сил, а переговоры о "частичном разоружении" лишь маскируют попытку сохранить контроль над сектором.

По словам Шарпа, террористическая организация готова отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения, но не от главного ресурса власти – десятков тысяч единиц стрелкового оружия и собственной военной структуры. Именно это, как утверждает аналитик, делает любые нынешние компромиссы практически бессмысленными для Израиля.

В видеокомментарии Давида Шарпа подробно разбираются переговоры вокруг плана Трампа, позиция Израиля, изменения в тактике ЦАХАЛа и возможные сценарии новой операции в Газе – от усиления авиаударов до полного захвата сектора.

Отдельное внимание уделяется падению популярности ХАМАСа внутри Газы, ежедневным ликвидациям боевиков, борьбе с туннелями и вопросу: готов ли Израиль к решающему этапу войны.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

