Израильские ученые построили карту воспаления кишечника, не используя колоноскопию

Исследователи Еврейского университета Иерусалима с коллегами предложили способ контроля активности воспалительных заболеваний кишечника без использования инвазивных процедур.

Ученые показали, что человеческая ДНК в кале, которую прежде считали биологическим "шумом" и тщательно отфильтровывали при изучении микробиома, содержит ценную диагностическую информацию. Работа опубликована в журнале Microbiome.

Воспалительными заболеваниями кишечника – болезнью Крона и язвенным колитом – страдают сегодня более 10 миллионов человек во всем мире. С 1990 по 2021 год глобальная распространенность выросла почти на 80%, причем если в развитых странах заболеваемость стабилизируется, то в Азии и Латинской Америке она стремительно нарастает – вслед за урбанизацией и вестернизацией питания.

Сегодня пациенты вынуждены регулярно проходить колоноскопию для контроля воспаления, это довольно болезненная процедура. Новый подход предлагает альтернативу: анализ человеческой ДНК в кале позволяет определить клеточное происхождение этой ДНК.

Ученые показали, что в кале пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника доминирует ДНК нейтрофилов – иммунных клеток, мигрирующих в кишечник при воспалении. Их уровень точно коррелирует с тяжестью заболевания и известными клиническими маркерами. Кроме того, ученые разработали новый показатель – соотношение нейтрофилов к эпителиальным клеткам, – который точнее разграничивает ремиссию и активную фазу болезни.

Совместный анализ человеческой и микробной ДНК с применением методов машинного обучения позволил не только выявлять воспалительные заболевания кишечника, но и различать болезнь Крона и язвенный колит. Результаты подтверждены как у детей в Израиле, так и у взрослых пациентов в Нидерландах.

"Наши данные показывают, что эта ДНК содержит важную, недооцененную информацию, отражая активность иммунной системы в реальном времени", – отметила соавтор работы профессор Моран Яссур.