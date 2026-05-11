Израильтянин скончался на глазах родных во время отдыха в Шарм аш-Шейхе
время публикации: 11 мая 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 17:11
42-летний житель севера Израиля внезапно потерял сознание и скончался во время семейного отдыха в Шарм аш-Шейхе на Синайском полуострове. Сайт "Мако" пишет, что мужчина умер на глазах жены и троих детей.
МИД Израиля и международное подразделение спасательной организации ЗАКА ведут переговоры с египетскими властями о завершении процедуры идентификации и скорейшей доставке тела для захоронения в Израиле.
