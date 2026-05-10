Борьба с отмыванием капитала и финансированием террора: вырос провоз наличных через границу Израиля

Управление по борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора при минюсте Израиля опубликовало двухлетний отчет за 2024-2025 годы, указав на значительный рост сообщений о ввозе и вывозе наличных через пограничные переходы.

Согласно отчету, финансирование террора и организованная преступность остаются двумя главными зонами риска: в 2024 году около 35% переданной ведомством разведывательной информации касалось предотвращения финансирования террора и защиты безопасности государства, в 2025 году – около 20%. Подозрения в отмывании денег преступными организациями фигурировали примерно в 17% материалов, переданных правоохранительным органам в 2024 году, и в 26% – в 2025 году.

Среди основных схем отмывания капитала в отчете названы международная деятельность – около 20% выявленных случаев в 2024 году и 21% в 2025-м, использование поставщиков финансовых услуг – 13% и 15% соответственно, а также операции с наличными – 10% в 2024 году и 11% в 2025-м. Ведомство также отмечает рост использования виртуальных активов для отмывания денег и финансирования террора: в 2025 году они составили более 6% выявленных схем.

В международной сфере управление обменивалось финансовой разведывательной информацией с аналогичными структурами более чем из 60 стран, участвовало в семи международных проектах, в трех из них – в качестве ведущей стороны, и готовит Израиль к проверке FATF, которая должна пройти в 2028 году.