Внимание, розыск: пропала жительница Ришон ле-Циона Маргарита Красношапко

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 43-летней Маргариты Красношапко, жительницы Ришон ле-Циона, которую в последний раз видели около месяца назад.

Приметы пропавшей: рост 1.65, худая, зеленые/голубые глаза, длинные темные волосы. Особые приметы: пирсинг брови и татуировка в виде кошки на плече.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 03-9609444.