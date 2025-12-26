"Исраэль а-Йом": видео из "Сде-Тейман" набрало 110 миллионов просмотров в день слива

В четверг на заседании "узкого" кабинета безопасности высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Израиля представил объем имиджевого ущерба Государства Израиль, нанесенного публикацией видео из следственных материалов по делу о якобы имевшем место жестоком обращении с террористом, заключенным в изоляторе "Сде-Тейман".

По его словам, которые приводит "Исраэль а-Йом", в день публикации это видео набрало 110 миллионов просмотров по всему миру. И в течение 24 часов после его публикации распространенность нарратива о том, что сообщения о совершенных террористами 7 октября случаях сексуализированного насилия якобы являются лживыми, выросла на тысячи процентов.

Представитель МИД подчеркнул, что в результате "слива" в прессу видеоматериалов из "Сде-Тейман", в организации которого подозревается бывший главный военный прокурор Ифат Томер-Иерушалми, в СМИ и в официальных сообщениях возник искаженный и ложный баланс в отношении сексуализированного насилия как со стороны палестинцев, так и со стороны израильтян.

Напомним, что в первые дни после публикации видео из следственного изолятора говорилось о якобы имевшем место сексуализированном насилии, совершенном охранниками в отношении террориста. Позднее эти сообщения были опровергнуты как экспертами, так и медиками.

Заместитель министра Альмог Коэн, который в четверг впервые принял участие в заседании "узкого" кабинета, потребовал, чтобы ответственность за расследование публикации видео из "Сде-Тейман" передали ШАБАКу в связи с огромным влиянием этого преступления на безопасность государства.