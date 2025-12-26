68-летний Шимшон Мордехай из Бейт-Шеана был убит в результате теракта

Разрешено к публикации имя второго погибшего в результате комбинированного теракта: 68-летний Шимшон Мордехай из Бейт-Шеана был сбит автомобилем в Бейт-Шеане и погиб от полученных травм. В результате наезда пострадал также 16-летний юноша.

Ранее было опубликовано имя 19-летней Авив Маор, которую террорист убил возле автобусной остановки на 71-й трассе.