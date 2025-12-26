x
26 декабря 2025
Египет, Турция и Сомали осудили признание Израилем Республики Сомалиленд

Турция
Египет
Сомали
время публикации: 26 декабря 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 17:57
AP Photo/Abdirahman Aleeli

Египет, Турция и Сомали осудили объявленное премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу признание Государством Израиля Республики Сомалиленд. Отметим, что Израиль стал первым государством в мире, признавшим независимость Сомалиленда.

Республика Сомалиленд провозгласила независимость от Сомали в 1991 году, но до сих пор она не могла добиться признания ни от одного государства, входящего в состав ООН. Сомалиленд находится на северо-западной части территории, ранее входившей в состав Британского протектората на севере Сомали.

Сомали не признает независимость Сомалиленда. "Аль-Джазира" сообщает, что после заявления Биньямина Нетаниягу было созвано срочное заседание кабинета министров Сомали, на котором должна быть обсуждена позиция по этому вопросу.

