Опубликовано имя убитой террористом девушки: 19-летняя Авив Маор из кибуца Эйн-Харод

Разрешено к публикации имя девушки, убитой террористом на автобусной остановке на 71-й трассе. Это 19-летняя Авив Маор из кибуца Эйн-Харод: по сообщению "Исраэль а-Йом", девушка ждала попутную машину возле кибуца Тель-Йосеф, когда террорист напал на нее.

Он подъехал на своем рабочем автомобиле к автобусной остановке, вышел из машины, погнался за девушкой и смертельно ударил ее ножом. Авив погибла на месте от полученных ран. Сообщается, что Авив Маор вскоре должна была призваться в ЦАХАЛ.