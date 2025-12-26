Путь убийств длиной 30 километров: полиция публикует данные расследования

Полиция опубликовала хронологию комбинированного теракта, совершенного в пятницу, 26 декабря, в районе Амаким. По данным первичного расследования, 34-летний житель Кабатии (ранее сообщалось, что террористу 37 лет, – прим. ред.) находился в поселке Месилот возле Бейт-Шеана вместе со своим работодателем, жителем Арабы. Позднее его работодатель был задержан сотрудниками полиции Северного округа.

На определенном этапе террорист взял автомобиль своего работодателя и отправился убивать. Начало инцидента зафиксировано в Бейт-Шеане, где террорист совершил преднамеренный наезд на пешеходов, а затем уехал с места происшествия. В результате этого инцидента был убит 68-летний Шимшон Мордехай, и 16-летний юноша получил легкие травмы.

Из Бейт-Шеана террорист направился в сторону 71-го шоссе, и на перекрестке Тель-Йосеф врезался в стоявший автомобиль. Затем он вышел из машины и направился с ножом в руках к двум молодым людям, догнал девушку – 18-летнюю Авив Маор – и начал наносить ей многочисленные удары ножом. Авив в результате этого нападения погибла.

Параллельно с начатыми поисками по маршруту движения террориста поступило сообщение о том же автомобиле, который прибыл к перекрестку Маонот в Афуле (примерно 30 км от Бейт-Шеана, где совершено первое убийство). Заметив 37-летнего пешехода, террорист свернул с дороги в его сторону, сбил его машиной. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Гражданин, находившийся на месте происшествия, понял, что речь идет о теракте, вступил в контакт с террористом и нейтрализовал его.