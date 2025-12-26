x
26 декабря 2025
Израиль

Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд

Биньямин Нетаниягу
МИД
Африка
время публикации: 26 декабря 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 16:16
Нетаниягу объявил об официальном признании Республики Сомалиленд
Кадр из видео государственного пресс-бюро

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в пятницу, 26 декабря, объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Премьер-министр, министр иностранных дел Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохаммед Абдуллахи подписали взаимную декларацию.

Подписание состоялось заочно: Нетаниягу созвонился с президентом Сомалиленда и в процессе разговора подписал декларацию от имени Израиля.

Эта декларация соответствует духу "Соглашений Авраама", подписанных по инициативе президента США Дональда Трампа, отмечается в сообщении канцелярии главы правительства. Премьер-министр Израиля поздравил президента Сомалиленда Абдирахмана Мохаммеда Абдуллахи и отметил его приверженность делу безопасности, стабильности и мира.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу также пригласил президента Сомалиленда совершить официальный визит в Израиль.

Израиль
