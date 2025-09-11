36-я дивизия ЦАХАЛа завершила миссию на юге Газы: уничтожены сотни боевиков, разрушены туннели

Силы 36-й дивизии ЦАХАЛа завершили оперативные действия в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, и теперь готовятся к следующим миссиям.

В течение нескольких месяцев силы 36-й дивизии, включая бойцов "Голани", 188-й и 900-й бригад, работали над укреплением оперативного контроля в этом районе и созданием оси "Маген Оз" – стратегической оси, пересекающей город Хан-Юнис с запада на восток.

282-я артиллерийская бригада оказывала огневую поддержку маневрирующим силам, нанеся сотни ударов по целям, ликвидировав сотни боевиков, в их числе террористов, участвовавших в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Бойцами инженерного спецназа "Яалом" были уничтожены десятки километров подземных укрытий, включая убежища с помещениями, принадлежавшими террористической организации ХАМАС.

Кроме того, были уничтожены сотни объектов военной инфраструктуры, использовавшихся противником, включая тайники с оружием террористических организаций.