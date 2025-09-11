Через две недели планируются визит Нетаниягу в США и его выступление в ООН

Канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует побывать с визитом в Нью-Йорке 25-29 сентября.

На пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

Отметим, что визит в США и выступление в ООН будут проходить в крайне сложной обстановке: многие страны обвиняют Израиль после удара ВВС ЦАХАЛа по штабу ХАМАСа в Дохе (9 сентября). В США, как и во многих других странах, проходят массовые антиизраильские акции. 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта был застрелен произраильский правый активист Чарли Кирк.