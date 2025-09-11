Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 11 сентября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 25-37, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу ожидается повышение температуры. В субботу-понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура понизится.