x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 08:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 08:37
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает укреплять позиции

Опрос
Гади Айзенкот
время публикации: 20 февраля 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 08:10
Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает укреплять позиции
Olivier Fitoussi/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов, на один больше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета теряет еще один мандат и опускается до 20 мандатов. В то же время партия "Яшар" Гади Айзенкота последовательно укрепляет позиции, набирая на этой неделе уже 13 мандатов.

У "Демократим" Яира Голана – 11 мандатов, у "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 9, у НДИ, ШАС, "Еш Атид" – по 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", БАЛАД и "Милуимниким" не проходят электоральный барьер.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2026

Опрос "Mаарива": Айзенкот усиливается за счет Беннета