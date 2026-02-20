Опрос "Mаарива": Айзенкот продолжает укреплять позиции

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов, на один больше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета теряет еще один мандат и опускается до 20 мандатов. В то же время партия "Яшар" Гади Айзенкота последовательно укрепляет позиции, набирая на этой неделе уже 13 мандатов.

У "Демократим" Яира Голана – 11 мандатов, у "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 9, у НДИ, ШАС, "Еш Атид" – по 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит", БАЛАД и "Милуимниким" не проходят электоральный барьер.