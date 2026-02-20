x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 08:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 08:37
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз: после солнечных выходных предстоит дождливая неделя, на Хермоне возможен снегопад

Погода
Дожди
Снегопад
время публикации: 20 февраля 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 08:22
Прогноз: после солнечных выходных предстоит дождливая неделя, на Хермоне возможен снегопад
Michael Giladi/Flash90

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение выходных, 20-21 февраля, будет малооблачно и тепло. В воскресенье, 22 февраля, температура немного понизится, во второй половине дня на севере и в центре страны начнутся дожди.

По оценке синоптиков, дождливая погода будет сохраняться в течение всей следующей недели. Прогнозируются значительные осадки, временами с грозами, возможны затопления в низинах и наводнения в руслах рек на востоке страны. Однако ожидаются периоды, когда дожди будут на некоторое время прекращаться.

На фоне понижения температуры на горе Хермон в ночь на понедельник, 23 февраля, вновь может выпасть снег. В настоящее время на вершине Хермона есть заснеженные участки, но на склонах снег давно растаял. Вероятность образования устойчивого снежного покрова на склонах после снегопада 23 февраля невысока, хотя и в последующие дни (особенно в ночное время) возможны снегопады на Хермоне.

Отметим, что этой зимой горнолыжный сезон на Хермоне так и не начался из-за недостаточного количестве снега.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

Прогноз погоды в Израиле на 20 февраля: повышение температуры, малооблачно, местами дымка и туман