11 сентября 2025
Израиль

Нетаниягу об убийстве Чарли Кирка: "Мы потеряли выдающегося человека"

время публикации: 11 сентября 2025 г., 00:44
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя известие о смерти Чарли Кирка, сообщил, что говорил с ним две недели назад и пригласил его в Израиль.

"Он был истинным другом Израиля, неустанно боролся с ложью и непоколебимо отстаивал интересы еврейско-христианского сообщества. Всего две недели назад мы беседовали, и я пригласил его посетить Израиль. Увы, этому визиту уже не суждено состояться", – заявил Нетаниягу.

Нетаниягу сказал, что Кирк погиб, защищая истину и свободу.

"Мы потеряли выдающегося человека. Его непоколебимая вера в свободу слова навсегда останется в памяти", – добавил он.

