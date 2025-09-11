Нетаниягу об убийстве Чарли Кирка: "Мы потеряли выдающегося человека"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя известие о смерти Чарли Кирка, сообщил, что говорил с ним две недели назад и пригласил его в Израиль.

"Он был истинным другом Израиля, неустанно боролся с ложью и непоколебимо отстаивал интересы еврейско-христианского сообщества. Всего две недели назад мы беседовали, и я пригласил его посетить Израиль. Увы, этому визиту уже не суждено состояться", – заявил Нетаниягу.

Нетаниягу сказал, что Кирк погиб, защищая истину и свободу.

"Мы потеряли выдающегося человека. Его непоколебимая вера в свободу слова навсегда останется в памяти", – добавил он.