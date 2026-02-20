Утвержден состав корзины лекарств на 2026 год

Вечером в четверг, 19 февраля, завершила работу комиссия по определению состава корзины субсидируемых медицинских услуг на 2026 год.

Обычно список препаратов и технологий, которые будут субсидироваться государством, определяется в самом начале года, однако на этот раз из-за длительного отсутствия министра здравоохранения после выхода партии ШАС из правительства указ о начале работы комиссии был подписан с сильным опозданием.

Задача комиссия – отобрать из заявок более чем на 3 миллиарда шекелей препараты и услуги на сумму 650 миллионов шекелей, которые будут субсидироваться государством начиная с текущего года.

Впервые в число субсидируемых лекарств попал препарат для лечения ожирения - инъекция для похудения Wegovy, однако в этом году – только для пациентов в возрасте 12-18 лет. Ее включение в корзину для взрослого населения потребовало бы слишком больших расходов.

52% бюджета корзины пойдет на онкологические препараты. В том числе впервые в корзину включено иглоукалывание для снятия боли у онкологических больных, проходящих химиотерапию и страдающих от некупируемых болевых синдромов.

В области профилактической медицины возраст скрининга для раннего выявления рака лёгких у курильщиков снижен с 65 до 60 лет.

В области психического здоровья включены препараты от депрессии, в том числе Auvelity для лечения большого депрессивного расстройства в качестве терапии третьей линии.

В области гинекологии включена преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) для предотвращения передачи мутаций BRCA1, BRCA2 и синдрома Линча.

В области гематологии в корзину включен инновационный препарат Adzynma для лечения редкого заболевания cTTP, вызывающего гиперкоагуляцию и выкидыши. Это самый дорогостоящий препарат в корзине: около одного миллиона шекелей на пациента в год. Речь идёт о 40-80 больных.

Также одобрен Korsuva для пациентов на диализе, страдающих от тяжёлого системного зуда. Препарат затронет около 300 больных, стоимостью около 5 млн шекелей.

Расширены критерии получения биологических препаратов для лечения гиперхолестеринемии Praluent, Repatha и Leqvio.

Для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в качестве лечения третьей линии включен препарат Guanfacine