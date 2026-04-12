x
Израиль

Ликвидированы террористы, убившие Тувеля Йосефа Лифшица

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 апреля 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 16:06
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что военнослужащие 13-го батальона 7-й бригады провели повторный рейд на объект террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в южном Ливане, где 7 апреля 2026 года в столкновении с террористами погиб боец "Голани", старший сержант Тувель Йосеф Лифшиц.

Во время рейда военнослужащие выявили боевика, вооруженного автоматом "Калашников" и несколькими магазинами, который скрывался под завалами в одной из комнат здания. Бойцы вступили в ближний бой и ликвидировали его с близкой дистанции.

Кроме того, в здании была обнаружена тело боевика, уничтоженного в столкновении 7 апреля 2026 года. Оба ликвидированных боевика участвовали в атаке на силы батальона 7 апреля, в ходе которой погиб старший сержант Тувель Йосеф Лифшиц.

