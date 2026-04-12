МВД завершило процесс упорядочивания статуса восьми поселков в Иудее и Самарии

Министерство внутренних дел объявило о вручении официальной символики восьми населенным пунктам в Иудее и Самарии.

Наделение поселка символикой означает последний этап официальной регистрации поселков, которые до сих пор были не признанными.

Как сообщает "Аруц 7", в последние месяцы упорядочен статус 33 населенных пунктов в Иудее и Самарии.

Речь идет о поселках в региональных советах Биньямин, Самария, Южнохевронское нагорье, Иорданская долина.