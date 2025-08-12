x
12 августа 2025
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 18:49
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: 97 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

Газа
ЦАХАЛ
Франция
Германия
Италия
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:47
ЦАХАЛ: 97 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

В операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом пять государств: ОАЭ, Германия, Бельгия, Франция и Италия.

Воздушным путем в сектор были доставлены 97 контейнеров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

676-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 августа 2025

Египетский парламентарий предложил делегации ХАМАСа самим доставить гуманитарную помощь в Газу