ЦАХАЛ: 97 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы

В операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом пять государств: ОАЭ, Германия, Бельгия, Франция и Италия.

Воздушным путем в сектор были доставлены 97 контейнеров.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.