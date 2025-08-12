ЦАХАЛ: 97 контейнеров с гуманитарной помощью сброшены в секторе Газы
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:47
В операции по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы приняли участие вместе с ЦАХАЛом пять государств: ОАЭ, Германия, Бельгия, Франция и Италия.
Воздушным путем в сектор были доставлены 97 контейнеров.
Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что операция по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газы проводилась в соответствии с указанием политического руководства Израиля, в рамках сотрудничества с перечисленными странами и при содействии координатора действий правительства на территориях.
Ссылки по теме