Египетский парламентарий предложил делегации ХАМАСа самим доставить гуманитарную помощь в Газу

Член палаты представителей Египта, заместитель председателя парламентского комитета по правам человека, журналист Мохаммед Азиз в соцсети Х с сарказмом прокомментировал визит делегации ХАМАСа в Каир.

"Приветствую бойца за свободу Халиля аль-Хайю, который приехал в Каир из своей резиденции в отеле в Дохе в составе делегации ХАМАСа, ведущей переговоры. Я предлагаю ему, и другим членам делегации сесть за руль грузовиков с гуманитарной помощью и доставить ее нашим людям в секторе Газы. Не сомневаюсь, что брат Халиль аль-Хайя, как великий боец за свободу, сделает это...", – написал он.

Утром 11 августа катарский телеканал "Аль-Араби аль-Джадид" сообщил, что делегация ХАМАСа прибывает в Каир для продолжения переговоров, которые должны привести к прекращению войны в секторе Газы. Делегацию возглавил Халиль аль-Хайя. По данным телеканала, переговоры в Каире возобновились благодаря посредничеству Анкары, которую на прошлой неделе посетили лидеры ХАМАСа.