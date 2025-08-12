Установлен новый рекорд потребления электроэнергии в Израиле

Во вторник, 12 августа, госкомпания "Нога", которой Электрическая компания передала управление электросетями, сообщила о регистрации очередного рекорда потребления электричества. В 15:06 уровень потребления составил 16.970 мегаватт. Это почти на 1000 мегаватт больше вчерашних показателей.

В компании "Нога" объясняют повышенный спрос жаркой погодой, установившейся по всей территории Израиля.