Установлен новый рекорд потребления электроэнергии в Израиле

Хеврат хашмаль
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:40
Установлен новый рекорд потребления электроэнергии в Израиле
Nati Shohat/Flash90

Во вторник, 12 августа, госкомпания "Нога", которой Электрическая компания передала управление электросетями, сообщила о регистрации очередного рекорда потребления электричества. В 15:06 уровень потребления составил 16.970 мегаватт. Это почти на 1000 мегаватт больше вчерашних показателей.

В компании "Нога" объясняют повышенный спрос жаркой погодой, установившейся по всей территории Израиля.

