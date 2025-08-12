x
12 августа 2025
12 августа 2025
Израиль

Источники в Газе: спецназ ЦАХАЛа на минибусе въехал в центр сектора для захвата террориста

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 12 августа 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 18:25
Источники в Газе: спецназ ЦАХАЛа на минибусе въехал в центр сектора для захвата террориста
AP Photo/Jehad Alshrafi

В палестинских источниках появились сообщения об операции, проведенной ЦАХАЛом в Дир-аль-Балахе, в центральной части сектора Газа.

Согласно этим сообщениям, израильский спецназ, чтобы не привлекать внимание, добрался до места назначения на минибусе марки Volkswagen, используемом для перевозки грузов. Силой затолкав в автобус местного жителя Исмаила Абд аль-Карима Хаттаба, бойцы выехали в сторону израильской территории.

Для прикрытия спецподразделения артиллерия ЦАХАЛа начала интенсивный обстрел Дир-аль-Балаха и соседних районов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
