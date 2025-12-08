"Аль-Арабия" публикует видео, где Асад высмеивал Путина

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит телезрителей с видео, снятым не позже первой половины 2024 года. На нем Башар Асад, на тот момент – президент Сирии, и его советница Луна аш-Шибль обсуждают внешность и здоровье российского президента.

Аш-Шибль констатирует: Владимир Путин выглядит опухшим. Асад отвечает, что это из-за операций. "Да, там все в операциях. Ему уже 65 лет. Этот клип – прямо публичное разоблачение", – комментирует аш-Шибль. Если возраст российского лидера указан правильно, съемка сделана в 2017-2018 годах.

Напомним: после свержения режима год назад Асад и многие его приближенные получили убежище в Москве. Согласно публикациям СМИ, он живет в роскошном комплексе "Москва-сити", а большую часть времени проводит за компьютерными и видеоиграми. Его безопасность обеспечивается телохранителями, приставленными российскими властями.

48-летняя аш-Шибль до падения режима не дожила. В июле 2024 года она скончалась от ран, полученных в автокатастрофе. У пресс-секретаря Асада были влиятельные недруги: Иран подозревал ее в передаче России о сирийско-иранских контактах, а жена диктатора Асма Асад ревновала к мужу.