x
08 декабря 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2025
|
08 декабря 2025
|
последняя новость: 13:00
08 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Аль-Арабия" публикует видео, где Асад высмеивал Путина

Россия
Сирия
Владимир Путин
время публикации: 08 декабря 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 12:36
"Аль-Арабия" публикует видео, где Асад высмеивал Путина
Mikhail Klimentyev, Kremlin Photo via AP

Телеканал "Аль-Арабия" знакомит телезрителей с видео, снятым не позже первой половины 2024 года. На нем Башар Асад, на тот момент – президент Сирии, и его советница Луна аш-Шибль обсуждают внешность и здоровье российского президента.

Аш-Шибль констатирует: Владимир Путин выглядит опухшим. Асад отвечает, что это из-за операций. "Да, там все в операциях. Ему уже 65 лет. Этот клип – прямо публичное разоблачение", – комментирует аш-Шибль. Если возраст российского лидера указан правильно, съемка сделана в 2017-2018 годах.

Напомним: после свержения режима год назад Асад и многие его приближенные получили убежище в Москве. Согласно публикациям СМИ, он живет в роскошном комплексе "Москва-сити", а большую часть времени проводит за компьютерными и видеоиграми. Его безопасность обеспечивается телохранителями, приставленными российскими властями.

48-летняя аш-Шибль до падения режима не дожила. В июле 2024 года она скончалась от ран, полученных в автокатастрофе. У пресс-секретаря Асада были влиятельные недруги: Иран подозревал ее в передаче России о сирийско-иранских контактах, а жена диктатора Асма Асад ревновала к мужу.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2025

Годовщина свержения Асада: выступая в мечети, президент аш-Шараа призвал к примирению и единству
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 октября 2025

Видеоигры и прогулки с охраной: Die Zeit рассказывает о жизни Асада в Москве
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2024

Советница Асада, заподозренная в передаче России информации об Иране, погибла в ДТП