Израиль

Умер второй камнеметатель, который был вчера ранен около Аззуна

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Палестинская администрация
время публикации: 08 декабря 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 12:55
Умер второй камнеметатель, который был вчера ранен около Аззуна
Nasser Ishtayeh/Flash90

Минздрав Палестинской автономии сообщил, что 21-летний Бараа Билаль Исса Кубалан, который был тяжело ранен израильскими военными вчера около Аззуна, умер от полученных ран.

Ранее минздрав ПА сообщал, что в ходе этого инцидента военными был бит 19-летний Муаман Нидаль Абу Рияш.

Сообщалось также, что военные арестовали Мухаммада Саида Таху Хусейна.

ЦАХАЛ сообщал: возле Аззуна трое палестинских арабов бросали камни в машины с израильскими номерными знаками, создавая аварийную ситуацию на дороге. Бойцы 890-го батальона бригады "Цанханим" открыли огонь в сторону "камнеметателей", убив одного из них, нейтрализовав второго. Третий камнеметатель задержан. Среди израильских военных в этом инциденте нет пострадавших. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что действия камнеметателей на одной из центральных трасс в указанном районе представляли опасность для водителей и пассажиров. "ЦАХАЛ продолжит действовать против всех, кто будет угрожать безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.

Израиль
