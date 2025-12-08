x
08 декабря 2025
Трамп обвинил Зеленского в том, что договор с Россией еще не подписан

время публикации: 08 декабря 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 11:48
Президент США Дональд Трамп дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за то, что предложенный американским лидером план по урегулированию ситуации в Украине остается неподписанным.

Заявление было сделано после завершения во Флориде трехдневных переговоров американских представителей Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. На них не было достигнуто сдвигов.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочел мое предложение. Его людям оно понравилось, а ему – нет. Насколько я понимаю, Россия тоже на него согласна. Но Зеленский. Он на это не готов", – сказал Трамп.

Первоначальная редакция плана требовала от Украины дополнительных территориальных уступок, ограничения численности вооруженных сил и отказа от вступления в NATO. Под давлением европейских стран в него были внесены некоторые изменения, однако их содержание остается неизвестным.

При этом и российское руководство заявляло о неприемлемости некоторых пунктов договора.

Добавим, что о против расширения NATO и в поддержку налаживания связей с Россией выступает и новая концепция американской безопасности США.

