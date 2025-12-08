Mobileye проводит значительное сокращение штата в Израиле

Компания Mobileye объявила о намерении сократить 5% штата, уволив около 200 человек в рамках процесса оптимизации.

Большая часть будет уволена из четырех офисов компании в Израиле (в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Петах-Тикве), и на этот раз, в отличие от предыдущей волны увольнений, связанной с закрытием конкретного подразделения, сокращения коснутся различных подразделений и должностей.

Следует отметить, что за три последних года компания увеличила штат приблизительно на 1000 человек, доведя его до 4000 человек.