08 декабря 2025
Экономика

Мэр Хайфы угрожает "выгнать" Wolt из города из-за нарушений ПДД

Хайфа
Транспорт
время публикации: 08 декабря 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 11:50
Мэр Хайфы угрожает "выгнать" Wolt из города из-за нарушений ПДД
Yonatan Sindel/Flash90

Мэр Хайфы Йона Яхав на встрече с руководством курьерской компании Wolt озвучил жалобы по поводу опасного вождения курьеров компании, и пригрозил "выгнать ее из города".

По словам Яхава, "курьеры Wolt и других компаний, ездящие по-дикому, представляют явную и непосредственную опасность для общественной безопасности".

При этом он подчеркнул, что не верит обещаниям руководителей компании и "не принимает их объяснений и отговорок".

Встрече предшествовала совместная операция инспекторов муниципалитета и сотрудников полиции Израиля, в рамках которой курьерам были выписаны десятки штрафов за нарушения ПДД.

В мэрии обещали, что эта операция стала "только началом" и призвали другие муниципалитеты присоединиться к их борьбе.

Компания Wolt заявила, что "приветствует муниципалитет за принятие мер против нарушителей ПДД", и что она продолжит работать в городе, "как работала под ракетами".

Экономика
