x
12 августа 2025
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 22:05
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 86-летний Моше Арзани из Бат-Яма

Розыск
время публикации: 12 августа 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 21:47
Внимание, розыск: пропал 86-летний Моше Арзани из Бат-Яма
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 86-летнего Моше Арзани, проживающего в Бат-Яме. Последний раз его видели вечером 112 августа, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.78, карие глаза. Был одет в серую рубашку, черные брюки, на ногах – белые туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook