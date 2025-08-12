Внимание, розыск: пропал 86-летний Моше Арзани из Бат-Яма

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 86-летнего Моше Арзани, проживающего в Бат-Яме. Последний раз его видели вечером 112 августа, когда он выходил из дома.

Приметы пропавшего: рост 1.78, карие глаза. Был одет в серую рубашку, черные брюки, на ногах – белые туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.