Внимание, розыск: пропал 86-летний Моше Арзани из Бат-Яма
время публикации: 12 августа 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 21:47
Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 86-летнего Моше Арзани, проживающего в Бат-Яме. Последний раз его видели вечером 112 августа, когда он выходил из дома.
Приметы пропавшего: рост 1.78, карие глаза. Был одет в серую рубашку, черные брюки, на ногах – белые туфли.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.