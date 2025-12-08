Посол Израиля в Бельгии: участник резни 7 октября замечен на рождественском базаре в Антверпене

Посол Израиля в Брюсселе Идит Розенцвейг-Абу сообщила, что житель Газы, участвовавший в резне 7 октября, добрался до Бельгии, получил там статус беженца, и публикует в социальных сетях фотографии своих путешествий по стране. В частности, он был замечен на рождественском базаре в Антверпене.

Житель Хан-Юниса Муханнад аль-Хатиб, называвший себя "независимым журналистом", 7 октября 2023 года участвовал в прорыве на израильскую территорию. На фотографиях и видео, размещенных 7 октября террористами в социальных сетях, он запечатлен идущим в сторону Израиля среди поднимающихся столбов черного дыма, на фоне угнанных террористами машин с израильскими номерами. Он кричит в камеру: "Вперед! Вперед! Огонь и пепел!".

Новостная служба медиакорпорации "Кан" отмечает, что в ноябре, после публикации сообщения о том, что аль-Хатиб находится в Бельгии, он "пропал с радаров".

"Смотрите, кто вернулся в Бельгию. Муханнад аль-Хатиб, приятель Хании, тот самый, который радостно бежал в Израиль вместе с убийцами 7 октября, наслаждается рождественской ярмаркой в Антверпене. Напоминаем, что в отношении него ведется расследование в связи с причастностью к терроризму и военным преступлениям. Надеюсь, его скоро арестуют и допросят", – написала в соцсети Х посол Израиля.