x
07 декабря 2025
|
последняя новость: 22:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2025
|
07 декабря 2025
|
последняя новость: 22:59
07 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия приветствовала концепцию нацбезопасности США, выступающую против ЕС и расширения NATO

США
Россия
NATO
Европейский Союз
время публикации: 07 декабря 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 21:55
Россия приветствовала концепцию нацбезопасности США, выступающую против ЕС и расширения NATO
Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Россия приветствует формулировки в обновленной концепция национальной безопасности США о дальнейшем нерасширении NATO, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, там есть формулировки против конфронтации и в сторону диалога и выстраивания добрых отношений", – сказал чиновник, добавив, что об этом часто говорит и Владимир Путин.

"Это, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", – отметил он.

Опубликованный 5 декабря документ декларирует стремление администрации Дональд Трампа восстановить стратегическую стабильность с Россией, которая не рассматривается как угроза США. Также заявляется, что NATO должно перестать расширяться.

Администрация также утверждает, что европейской цивилизации грозит уничтожение из-за увеличения численности выходцев из других регионов. Концепция говорит о необходимости поддержки в европейских государствах сил, противодействующих Европейскому союзу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 декабря 2025

Ушаков: "Договоренности по Украине США выполнят железобетонно"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 декабря 2025

В Майами прошли переговоры Виткоффа и Кушнера с Умеровым: "Сложные проблемы остаются нерешенными"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2025

Белый дом опубликовал текст новой стратегии национальной безопасности США