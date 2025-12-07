Россия приветствовала концепцию нацбезопасности США, выступающую против ЕС и расширения NATO

Россия приветствует формулировки в обновленной концепция национальной безопасности США о дальнейшем нерасширении NATO, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, там есть формулировки против конфронтации и в сторону диалога и выстраивания добрых отношений", – сказал чиновник, добавив, что об этом часто говорит и Владимир Путин.

"Это, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", – отметил он.

Опубликованный 5 декабря документ декларирует стремление администрации Дональд Трампа восстановить стратегическую стабильность с Россией, которая не рассматривается как угроза США. Также заявляется, что NATO должно перестать расширяться.

Администрация также утверждает, что европейской цивилизации грозит уничтожение из-за увеличения численности выходцев из других регионов. Концепция говорит о необходимости поддержки в европейских государствах сил, противодействующих Европейскому союзу.