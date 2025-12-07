В аэропорту Касабланки задержан израильтянин, прилетевший на " саммит наркоторговцев"

В аэропорту Касабланки задержан криминальный авторитет из Израиля, приехавший для участия в региональной встрече наркодилеров в Марракеше. Сайт "Мако" пишет, что преступник был задержан по наводке полиции Израиля, и в ближайшее время он будет депортирован.

По информации "Мако", задержанному около 40 лет, он проживает в центре Израиля и хорошо знаком полиции, за его плечами несколько тюремных сроков, а один из его ближайших родственников стал жертвой криминальных разборок. Он приехал для участия в региональной "сходке" с участием криминальных элементов из Иордании, Турции, Ирака, Ливана, Сирии и Марокко, для согласования цен на наркотики, а также для поиска новых путей контрабанды тяжелых наркотиков в Израиль, Иорданию, ОАЭ.

Источник в правоохранительных органах Марокко подтвердил "Мако", что в ближайшие дни в Марракеше должен состояться "криминальный саммит" по наркоторговле. Часть делегатов "саммита" местным правоохранительным органам удалось задержать и депортировать, за другими ведется наблюдение.