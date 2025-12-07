В Самарии предпринята попытка "автомобильного теракта"
время публикации: 07 декабря 2025 г., 23:35 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 23:35
В Буркине, в зоне ответственности бригады "Менаше", палестинский водитель направил свой автомобиль на израильских военных, пытаясь совершить наезд.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военные ответили огнем в сторону машины, было зафиксировано попадание, однако водителю удалось скрыться. Ведется его розыск.
В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.
Ссылки по теме