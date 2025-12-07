x
Израиль

В Самарии предпринята попытка "автомобильного теракта"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 07 декабря 2025 г., 23:35
В Самарии предпринята попытка "автомобильного теракта"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Буркине, в зоне ответственности бригады "Менаше", палестинский водитель направил свой автомобиль на израильских военных, пытаясь совершить наезд.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военные ответили огнем в сторону машины, было зафиксировано попадание, однако водителю удалось скрыться. Ведется его розыск.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.

