В Самарии предпринята попытка "автомобильного теракта"

В Буркине, в зоне ответственности бригады "Менаше", палестинский водитель направил свой автомобиль на израильских военных, пытаясь совершить наезд.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военные ответили огнем в сторону машины, было зафиксировано попадание, однако водителю удалось скрыться. Ведется его розыск.

В этом инциденте никто из израильских военных не пострадал.