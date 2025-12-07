Возле Аззуна израильскими военными ликвидирован "камнеметатель", его сообщник нейтрализован

Возле Аззуна трое палестинских арабов бросали камни в машины с израильскими номерными знаками, создавая аварийную ситуацию на дороге. Бойцы 890-го батальона бригады "Цанханим" открыли огонь в сторону "камнеметателей", убив одного из них, нейтрализовав второго. Третий камнеметатель задержан.

Среди израильских военных в этом инциденте нет пострадавших.

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что действия камнеметателей на одной из центральных трасс в указанном районе представляли опасность для водителей и пассажиров.

"ЦАХАЛ продолжит действовать против всех, кто будет угрожать безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.