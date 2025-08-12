x
12 августа 2025
12 августа 2025
Израиль

"Рафаэль" вновь проводит испытания около Хайфы

Минобороны
Испытания
время публикации: 12 августа 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 09:27
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Сегодня, 12 августа, на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум. Об этом сообщает компания "Рафаэль".

Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.

Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

