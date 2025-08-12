"Рафаэль" вновь проводит испытания около Хайфы
время публикации: 12 августа 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 09:27
Сегодня, 12 августа, на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум. Об этом сообщает компания "Рафаэль".
Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.
Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.
