Семьи погибших заложников опубликовали фрагменты "ханукальных видео" из туннеля

Штаб семей похищенных опубликовал видеоматериалы и фотографии, запечатлевшие шестерых заложников – Ури Данино, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберга-Полина, Кармель Гат, Алекса Лобанова и Альмога Саруси – зажигающими ханукальные свечи и празднующими Хануку в туннелях ХАМАСа под Рафиахом.

Эти кадры были сделаны террористами для их последующего использования в рамках "психологической войны", но по каким-то причинам боевики забраковали эти видео. Материалы были получены ЦАХАЛом в ходе военной операции.

Ранее в четверг эти кадры были показаны в эфире программы "Увда" и разошлись по СМИ и социальным сетям, однако Штаб семей похищенных заявил, что видео было опубликовано без ведома и без согласия семей погибших заложников и попросил воздержаться от его дальнейшего распространения.

Позднее Штаб семей похищенных опубликовал видеоматериалы и фотографии: были опубликованы фрагменты, на выставление которых согласились семьи погибших, и с названиями и терминами, которые продвигает Штаб: шестеро похищенных названы героями и "прекрасной шестеркой", в сообщении подчеркивается, что зажжение ханукальных свечей в таком чудовищном месте это квинтэссенция еврейства, победа света над тьмой.

"Весь мир должен увидеть наших близких в эти моменты, увидеть их единство, силу и человечность даже в самые тяжелые минуты, – сказано в сообщении Штаба семей похищенных. – Их похитили живыми, они были живыми – и должны были вернуться живыми. Ничто не вернет наших любимых".

Напомним, шестеро заложников были убиты террористами ХАМАСа в туннеле под Рафиахом в августе 2024 года, за несколько дней до того момента, как до туннеля добрались израильские войска. Заложники были расстреляны с близкого расстояния. Расследование показало, что некоторые из похищенных пытались защищаться и оказывали сопротивление террористам.

Похищенных израильтян держали в узком туннеле, в котором нельзя было выпрямиться в полный рост, из-за нехватки места одновременно лежать могли только два человека. В туннеле не было вентиляционной системы, и поэтому дышать в нем было нечем. В туннеле не было ни туалета, ни душа. Для гигиенических нужд израильтяне использовали бутылки с водой, которые им выдавали для питья. Похищенные недоедали. Эден Иерушалми весила 36 кг, когда нашли ее тело.