Минэкономики Индонезии о вступлении в OECD: мы не променяем поддержку Палестины на голос Израиля

Министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, обсуждая заявку страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), заявил, что позиция Джакарты по поводу признания Израиля, озвученная президентом страны Прабово Субианто на Генеральной ассамблее ООН, остается неизменной.

Напомним, что Субианто заявил о готовности признать Израиль в обмен на признание Израилем государства Палестина.

Позиция Израиля остается одним из существенных препятствий для вступления Индонезии в OECD. Для членства в организации необходимо получить согласие всех 38 действующих членов, включая Израиль, присоединившийся к OECD в 2010 году.