x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 11:02
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэкономики Индонезии о вступлении в OECD: мы не променяем поддержку Палестины на голос Израиля

Индонезия
OECD
время публикации: 12 декабря 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 10:53
Минэкономики Индонезии о вступлении в OECD: мы не променяем поддержку Палестины на голос Израиля
AP Photo/Patrick Semansky, Pool

Министр экономики Индонезии Аирлангга Хартарто, обсуждая заявку страны на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), заявил, что позиция Джакарты по поводу признания Израиля, озвученная президентом страны Прабово Субианто на Генеральной ассамблее ООН, остается неизменной.

Напомним, что Субианто заявил о готовности признать Израиль в обмен на признание Израилем государства Палестина.

Позиция Израиля остается одним из существенных препятствий для вступления Индонезии в OECD. Для членства в организации необходимо получить согласие всех 38 действующих членов, включая Израиль, присоединившийся к OECD в 2010 году.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook