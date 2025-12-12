Ирландия продвигает закон, запрещающий импорт товаров из поселений Иудеи и Самарии

Министр обороны и европейских дел Ирландии Томас Бирн сообщил в интервью агентству Reuters, что правительство Ирландии намерено принять закон, ограничивающий торговлю с еврейскими поселениями Иудеи и Самарии.

При этом, по словам Бирна, закон будет касаться только товаров, произведенных в поселениях. Кроме того, закон точно не будет активирован в 2026 году.

"Это чрезвычайно ограниченная мера, которая запретит импорт товаров с незаконно оккупированных территорий", - сказал он в интервью. "Аналогичные меры уже были введены в ряде европейских стран".

Бирн отказался сказать, когда законопроект будет направлен в парламент, поскольку правительство все еще взвешивает его последствия. По его словам, в следующем (2026) году этот законопроект точно не вступит в силу.

Ограничение законопроекта только товарами охватит лишь несколько продуктов, импортируемых из Иудеи и Самарии, таких как фрукты, стоимостью 200 000 евро (234 660 долларов) в год.