"Человек года 2025" по версии Time: архитекторы искусственного интеллекта

TIME назвал "архитекторов искусственного интеллекта" "Человеком года – 2025"

Журнал Time присвоил звание "Человек года" за 2025 год коллективному образу "Architects of AI" ("Архитекторы искусственного интеллекта") – группе людей, стоящих за стремительным развитием и внедрением современных ИИ-технологий.

В число "архитекторов ИИ", вынесенных на обложку Time, вошли генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель xAI Илон Маск, глава Meta Марк Цукерберг и генеральный директор AMD Лиза Су. Вместе с ними в этой символической группе названы также глава Google DeepMind Демис Хассабис, сооснователь и руководитель Anthropic Дарио Амодеи и профессор Стэнфорда Фэй-Фэй Ли, стоявшая у истоков прорыва в компьютерном зрении.

Как сообщает Reuters, редакция Time выделила их за "радикальное влияние на современную жизнь" и за то, что они "буквально перехватили руль истории", меняя экономику, политику и повседневность.

Главный редактор Time Сэм Джейкобс отметил, что 2025 год стал моментом, когда "полный потенциал искусственного интеллекта прорвался наружу" – от медицины и климатического моделирования до автоматизации труда и генерации контента. При этом, по словам Джейкобса, выбор "архитекторов ИИ" отражает не только восхищение технологическим прогрессом, но и тревогу по поводу концентрации власти у технокорпораций, роста энергопотребления дата-центров и угрозы дезинформации, распространяемой с помощью ИИ.

Обложка Time переосмысляет знаменитую фотографию "Lunch Atop a Skyscraper" 1932 года: вместо рабочих на балке небоскреба – восемь лидеров ИИ-индустрии, "строящих" новую технологическую реальность. Внутри номера публикуются большие интервью с Хуаном, Маском, Альтманом, Цукербергом и Су, где они говорят как о прорывных возможностях своих систем, так и о рисках, связанных с автономным оружием, потерей рабочих мест и психологическими последствиями массового общения с чат-ботами.